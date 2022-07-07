Необходима выработка единого подхода к цифровизации для каждого вида транспорта - генсек TRACECA

БАКУ /Trend/ - Необходима выработка единого подхода к цифровизации для каждого вида транспорта.

Об этом, как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Постоянного секретариата Межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA, сказал генеральный секретарь ПС МПК Асет Асавбаев.

По его словам, обеспечение устойчивого транспортного сообщения играет ключевую роль в грузоперевозках.

«Переход на цифровые решения для всех видов транспорта на международном уровне должен быть гармонизирован. Кроме того, важна электронизация пунктов пропуска, что является дополнением к цифровизации процесса перевозок. Необходимо обеспечить скоординированные действия для организации процессов на всем маршруте грузоперевозок. Таким образом, углубление партнерских отношений между правительствами стран региона и бизнесом играет решающую роль в укреплении связей между всеми видами транспорта», - подчеркнул Асавбаев.