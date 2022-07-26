Большое возвращение останется для Азербайджана драйвером экономического роста - Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Большое возвращение останется для Азербайджана драйвером экономического роста.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эфире Азербайджанского телевидения (AZTV).

По его словам, основная задача - обеспечение Большого возвращения, создание для него экономической базы.

"Мы уже можем говорить о решении двух вопросов. Во-первых, это безопасность. Сегодня мы все являемся свидетелями того, что предприниматели, представители СМИ, другие граждане могут беспрепятственно совершать поездки на освобожденные территории в соответствующем порядке. Второе – это инфраструктурное обеспечение. В этом направлении стремительными темпами реализуется ряд работ - строятся новые аэропорты, дороги, обеспечивается энерго- и водоснабжение", - сказал Джаббаров.

По словам министра, Азербайджан увязывает устойчивую экономическую деятельность и инвестиции с Большим возвращением.

"На территориях, освобожденных от оккупации, созданы две особые экономические зоны - Агдамская свободная экономическая зона и "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраиле. Есть множество предпринимателей, заявки которых находятся на завершающей стадии рассмотрения. Пока это азербайджанские инвесторы и предприниматели, однако мы уже получаем сигналы о заинтересованности иностранных инвесторов", - сказал Джаббаров.