Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 16 сентября принял решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 7,75 процента.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, нижний предел – 4 процента.

“С прошлого заседания ЦБА, посвященного денежно-кредитной политике, существенных изменений в фактической инфляции не произошло. Прогноз о том, что к концу года инфляция будет ниже текущего уровня, остается в силе с учетом последствий снижения мировых цен на продовольствие и показателей, характеризующих снабженческо-логистические затраты в последние месяцы. Прогноз инфляции на 2023 год также снижен”, - говорится в сообщении ЦБА.

Центробанк также отмечает, что монетарные факторы продолжают оказывать сдерживающее влияние на инфляцию.

“Профицит платежного баланса позволяет увеличить предложение на валютном рынке. Вмешательство Центробанка на валютном рынке ориентировано на покупателя. С момента последнего заседания повышение темпов консолидации номинального эффективного курса маната является одним из сдерживающих факторов инфляции”, - говорится в сообщении.

В ЦБА добавили, что с начала сентября введение новой операционной основы денежно-кредитной политики сопровождается активизацией операций по стерилизации. Это усиливает снижающее воздействие монетарных факторов на инфляцию и создает основу для обеспечения долгосрочной ценовой стабильности в среднесрочной перспективе. Внедрение инструментов денежно-кредитной политики в новой конфигурации также закладывает основу для формирования активного межбанковского рынка.