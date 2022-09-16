Центробанк Азербайджана ожидает профицита счета текущих операций в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года профицит внешнеторгового баланса Азербайджана увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

"По данным платежного баланса, в первом полугодии профицит счета текущих операций составил 27,6 процента ВВП. Высокие мировые цены на основные экспортные товары, реализация ненефтяного экспортного потенциала, а также рост поступающих в страну денежных переводов создают условия для формирования крупного счета текущих операций», - говорится в сообщении ЦБА.

По прогнозам ЦБА, в 2023 году также ожидается профицит счета текущих операций.

Как сообщает ЦБА, по прогнозам международных организаций, мировые цены на продукцию, составляющую основу экспорта Азербайджана, в следующем году останутся высокими.

Отметим, что профицит счета текущих операций в первом полугодии увеличился по сравнению с январем-июнем прошлого года на 8,452 миллиарда долларов, или в 5,5 раза - с 1,878 миллиарда долларов до 10,33 миллиарда долларов.

По профициту счета текущих операций в нефтегазовом секторе за год фиксируется рост в 2,7 раза, до 12,5 миллиарда долларов. По ненефтяному сектору зафиксирован дефицит в размере 2,2 миллиарда долларов (сокращение на 17,9 процента).

По данным ЦБА, в первом полугодии 2022 года объем внешнеторгового оборота составил 24,8 млрд долларов. 9,9 процента объема внешнеторгового оборота пришлись на страны СНГ, 90,1 процента - на страны дальнего зарубежья.

Отметим, что Центробанк ожидает профицита счета текущих операций платежного баланса по итогам 2022 года на уровне 23-25 процентов ВВП.