В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - 27 сентября Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы 13 транспортных средств.

Продажа транспортных средств вызвала большой интерес. Предложение на один из автомобилей значительно превысило стартовую цену. Так, автомобиль марки "Subaru Forester" при стартовой цене в 3 250 манатов был приобретен за 9 950 манатов.

Напомним, что следующие аукционы по приватизации госсобственности состоятся 4,11,18 и 25 октября. Всего на аукционах будут выставлены пакеты акций шести акционерных обществ, 40 малых государственных предприятий и объектов, 130 транспортных средств.