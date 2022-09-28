Венгрия готова сотрудничать с Азербайджаном в проекте “зеленого” энергетического коридора - министр

БАКУ /Trend/ - Венгрия готова сотрудничать с Азербайджаном в проекте “зеленого” энергетического коридора.

Как передает в среду Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

“Состоялась плодотворная встреча с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто. Венгрия полна решимости стать нашим партнером по “зеленому” энергетическому коридору, участвуя в транспортировке “зеленой” энергии по Черноморской подводной линии электропередачи”, - говорится в публикации министра.

Twitter: @mariiiakhm