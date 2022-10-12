В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - 11 октября Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы 14 транспортных средств.

Продажа транспортных средств японского производства вызвала большой интерес. Предложение на один из автомобилей превысило стартовую цену почти в два раза. Так, автомобиль марки "Toyota Corolla" при стартовой цене в 14 000 манатов был приобретен за 24 450 манатов.

Напомним, что следующие аукционы по приватизации госсобственности состоятся 18 и 25 октября. Всего на аукционах будут выставлены 14 малых государственных предприятий и объектов, более 70 транспортных средств.