USAID продолжит оказывать поддержку экономическому и социальному процветанию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Общая цель Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане заключается в содействии процветанию людей и сообществ.

Об этом сказал Trend в понедельник директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс.

"За последние 30 лет наше двустороннее партнерство нашло отражение в финансовой поддержке USAID, которая уже составила более 400 миллионов долларов, на содействие обеспечению гуманитарных потребностей Азербайджана, потребностей в области развития. Во время моего пребывания здесь я надеюсь укрепить наши партнерские отношения с правительством Азербайджана, донорами, частным сектором и всем обществом - и все это в рамках проектов, которые помогут улучшить условия жизни граждан", - сказал он.

По словам главы миссии, у правительства Азербайджана и правительства США есть общие интересы.

"Например, развитие сельского хозяйства в Азербайджане, чтобы помочь диверсифицировать ненефтяную экономику, укрепление системы здравоохранения и повышение благосостояния женщин и молодежи - это наши взаимные интересы", - сказал Нербасс.

Более того, как отметил глава миссии, USAID уделяет пристальное внимание благополучию вынужденных переселенцев в Азербайджане.

"USAID имеет очень большой опыт работы в Азербайджане по оказанию помощи вынужденным переселенцам. В начале 1990-х годов мы оказали поддержку более чем 800 тысячам вынужденных переселенцев в таких сферах, как жилье, ремонт школ, первичная медицинская помощь, водоснабжение, сельское хозяйство. На данный момент у нас нет никаких конкретных проектов. Однако правительство США регулярно обсуждает этот вопрос с азербайджанскими коллегами о том, как мы можем наилучшим образом поддержать вынужденных переселенцев. Так что эта инициатива является приоритетной для нас", - добавил он.

Нербасс отметил, что общим приоритетом USAID является создание лучших условий для роста частного сектора с акцентом на сельское хозяйство и туризм, а также выделение значительных ресурсов на содействие гендерному равенству и расширению экономических возможностей женщин.

Twitter: @mariiiakhm