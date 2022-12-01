В Баку состоялось международное мероприятие на тему расширения возможностей МСП (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 декабря в Баку состоялось 18-е ежегодное собрание Международной сети для малых и средних предприятий (INSME). Мероприятие, организованное совместно INSME и Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), входящим в эту организацию, было посвящено теме «Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и зеленый рост».

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве по развитию МСБ, в мероприятии приняли участие официальные представители, бизнесмены из разных стран мира, представители международных организаций и структур, входящих в INSME.

Основные темы встречи в рамках этой организации в этом году - способствование роли инноваций в "зеленом" развитии, раскрытие потенциала предпринимательства во время глобальных кризисов, пути решения энергетического кризиса и другие вопросы.

На открытии мероприятия присутствовали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, президент INSME Серджио Арзени, исполняющий обязанности главы Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, президент Национальной конфедерации предпринимателей̆ Азербайджана Мамед Мусаев, президент "ToJoy", бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм, генеральный директор Агентства по продвижению малых и средних предприятий Болгарии Бойко Таков, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.

На встрече были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Международной сетью малых и средних предприятий (INSME) и World Business Angels Investment Forum (WBAF).

Мероприятие продолжается панельными дискуссиями на такие темы, как "Проблемы устойчивости и энергетики в сфере малого и среднего бизнеса", "Готовность малого и среднего бизнеса справляться с кризисами", "Продвижение инноваций для "зеленого" развития".

Завтра, 2 декабря, состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации с участием членов INSME.

Отметим, что INSME, объединяющая в своих рядах около 70 участников из разных стран мира, способствует расширению обмена опытом между учреждениями, работающими в сфере МСБ, государственно-частному диалогу и международному партнерству. Агентство по развитию МСБ является членом INSME с 2020 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)