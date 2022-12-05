SOCAR PETROLEUM сдало в эксплуатацию новую АЗС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО SOCAR PETROLEUM сдало в эксплуатацию новую автозаправочную станцию, сказали в понедельник Trend в пресс-службе компании.

По данным источника, открытие новой АЗС в Сумгайыте создало 29 новых рабочих мест, а число станций, принадлежащих SOCAR доведено до 44.

"Новая АЗС оборудована шестью современными распределительными топлива колонками, а также POS-терминалами", - добавили в пресс-службе.

Было отмечено, что в рамках стратегического плана развития компании и клиентоориентированности, ожидается, что в будущем количество АЗС будет увеличено.