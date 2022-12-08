На освобожденных территориях Азербайджана продолжается проектирование и строительство 17 автомобильных дорог

БАКУ /Trend/ - На сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается проектирование и строительство 17 автомобильных дорог.

Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, указанные работы планируется завершить до конца 2025 года.

"В марте 2021 года был дан старт строительству четырехполосной автодороги Барда - Агдам протяженностью 44,5 километра. Строятся также четырехполосные автодороги Физули - Гадрут (12 километров), Худаферин - Губадлы - Лачин (70,4 километра), Шюкюрбейли - Джебраил - Гадрут (39,7 километра). Отмечу, что 14,2-километровая часть этой дороги сдана в эксплуатацию 19 октября нынешнего года. Строится также автодорога Агдам - Физули (64,8 километра)", - отметил он.

Наджафли сказал, что продолжается строительство 4-6-полосных автомобильных дорог Ахмедбейли - Физули - Шуша (81,6 километра), Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд (123,9 километра).

"Ведутся работы по строительству двухполосных и 2-4-полосных автомобильных дорог. Так, в рамках строительства двухполосных дорог строятся автодорога Талыш - Тапгарагоюнлу - Гашалты (22 километра), Губадлы - Эйвазлы (28,5 километра), Гадрут - Туг - Азых (22 километра). На территории Кяльбаджара и Лачина строится 1012,1 километра двухполосных автодорог", - сказал глава пресс-службы.

Наджафли отметил, что также строятся 2-4-полосные дороги Тогана - Кяльбаджар - Истису (81,6 километра) и Кяльбаджар - Лачин (76,3 километра).

Он добавил, что в рамках строительства в Лачине международного аэропорта продолжаются земляные работы.

Напомним, что уже завершено строительство двухполосных автодорог Тертер - Суговушан - Талыш (28,5 километра), "Дороги Победы" (Zəfər Yolu, 101 километр) и альтернативной автомагистрали в обход Лачина - 22 километра.