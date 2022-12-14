Трехстороннее сотрудничество, предусмотренное меморандумом между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - 14 декабря в городе Туркменбаши после встречи Президентов Ильхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Сердара Бердымухамедова в расширенном составе были подписаны документы между тремя странами. Среди подписанных документов Межведомственный меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта".

По информации Trend, соглашение предусматривает сотрудничество Азербайджана, Турции и Туркменистана в таких вопросах, как развитие мультимодальных перевозок, осуществляемых транзитом через территории трех государств, упрощение административных и визовых процедур для беспрепятственного передвижения транспортных средств и создания надлежащих условий для автоперевозчиков.

В Меморандуме о взаимопонимании особое внимание уделяется вопросу организации эффективной организации транспортных услуг в Каспийском море с использованием "Ro-Ro", "Ro-Pax", железнодорожных паромов, нефтяных танкеров, сухогрузов и контейнеровозов, а также изучению возможностей совместных инвестиционных вложений в развитие гражданского морского флота.

Кроме того, в документе нашли отражение поддержка развития прямых связей между транспортными ассоциациями, предприятиями и организациями трех стран, а также содействие сотрудничеству в области производства и технического обслуживания транспортных средств.

Отметим, что Меморандум подписали генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамедхан Чакыев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Гараисмаилоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)