Малый и средний бизнес изучит польский опыт в сфере микробизнеса и стартапов

БАКУ/Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) заинтересовано в изучении опыта Польши в сфере развития микробизнеса и стартапов.

Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на польско-азербайджанском семинаре по инновациям, передает Trend.

"Уверен, что развитие инновационного предпринимательства проложит путь к укреплению нынешнего экономического потенциала Азербайджана и Польши," - сказал Мамедов.

По его словам, совместные инициативы будут способствовать созданию соответствующих площадок среди предпринимателей, стартапов и инвесторов из обеих стран и будут стимулировать сотрудничество в будущем.

В этом плане он подчеркнул роль сотрудничества с польским фондом "Startup Hub Poland".

"Данное сотрудничество внесет значительный вклад в обмен опытом между нашими организациями," - сказал Мамедов.

Говоря о деятельности KOBIA, он отметил, что улучшение и развитие экосистемы инновационного бизнеса и стартапов является одной из основных приоритетных целей агентства.

"Наше агентство работает в нескольких направлениях и реализует соответствующие меры поддержки молодых предпринимателей. Сюда входят услуги по продвижению, обучению и повышению осведомленности, а также предоставление ресурсов," - добавил Мамедов.