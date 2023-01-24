В Азербайджане упраздняются ряд госпошлин

БАКУ /Trend/ - Предложено упразднение госпошлины за выдачу «Бланков разрешений» на границе транспортным средствам, осуществляющим международные автомобильные перевозки в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены изменения в Таможенный кодекс.

Кроме того, предложено упразднение выдача таможенными органами «Бланков разрешений» на границе транспортным средствам, осуществляющим международные автомобильные перевозки.

Отметим, что в настоящее время пошлины, при превышении квоты на въезд и выезд и транзитный проезд, составляют дополнительно 100 долларов США для грузовых и пассажирских перевозчиков иностранных государств, имеющих межправительственное соглашение с Азербайджанской Республикой относительно международных автомобильных перевозок. Госпошлина для данной категории перевозчиков составляет 100 долларов США для грузовых автомобилей, 50 долларов США для пассажирских автобусов.

Для грузовых и пассажирских автомобильных перевозчиков, не имеющих межправительственного соглашения с Азербайджанской Республикой относительно международных автомобильных перевозок, пошлина составляет 150 долларов США и 75 долларов США соответственно.

(Перевод: Нубар Кулузаде)