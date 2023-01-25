Состоялось заседание рабочей группы между Азербайджаном и Туркменистаном по вопросам разграничения дна Каспия

БАКУ /Trend/ - 24-25 января в Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, а туркменскую - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мурат Атаджанов.

В заседании приняли участие представители соответствующих министерств и специализированных структур Азербайджана и Туркменистана.

В ходе заседания Совместной рабочей группы продолжилось обсуждение положений проекта Соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном о разграничении дна Каспийского моря.

(Перевод: Фидан Мустафаева)