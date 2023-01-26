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В Азербайджане от таможенной пошлины освобожден импорт оборудования для учебных заведений

Экономика Материалы 26 января 2023 14:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане от таможенной пошлины освобожден импорт оборудования для учебных заведений

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе".

Как сообщает в четверг Trend, в соответствии с законом импорт государственными общеобразовательными учреждениями оборудования, приборов, устройств и иных средств для осуществления образовательной деятельности, перечень которых утвержден учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании подтверждающего документа органа или учреждения, установленного соответствующим органом исполнительной власти, освобождается от таможенной пошлины сроком на 2 года с 1 января 2023 года.

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