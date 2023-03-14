Необходимо внедрение новых технологий орошения в сельском хозяйстве - Тахир Рзаев

БАКУ /Trend/ - Необходимо внедрение новых технологий орошения в сельском хозяйстве.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по аграрной политике сказал председатель комитета Тахир Рзаев.

Рзаев отметил, что в летние месяцы возникают серьезные проблемы с поливом хлопка и других сельскохозяйственных угодий.

"Если раньше хлопок возделывался на 40-50 тысячах гектаров, то сейчас он возделывается более чем на 100 тысячах гектаров, также увеличилось возделывание и других сельскохозяйственных культур. Один миллион гектаров засеян зерном.

Проблема заключается в том, что мы неэкономно используем воду, потому что в сельском хозяйстве не применяется технология полива. В связи с этим должны внедряться и использоваться новые технологии орошения",- сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)