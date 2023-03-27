ЦБ Азербайджана на текущей неделе огласит решение о параметрах процентного коридора

БАКУ /Trend/ - Следующее решение правления Центробанка Азербайджана о параметрах процентного коридора будет обнародовано 29 марта.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центробанк.

Кроме того, решения Центробанка по параметрам процентного коридора будут обнародованы третьего мая, 21 июня, 26 июля, 20 сентября, первого ноября и 20 декабря.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана первого февраля принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта до 8,5 процента. Верхний предел процентного коридора был повышен до 9,5 процента, а нижний - до 6,75.