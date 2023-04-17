Больше всего стартап-сертификатов в Азербайджане выдано проектам в сфере услуг

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2023 года субъектам микро- и малого предпринимательства было выдано 10, а всего до настоящего времени - 91 стартап-сертификат. Из субъектов МСБ, получивших эти сертификаты, 83 являются субъектами микропредпринимательства, 8 - субъектами малого предпринимательства. Большинство стартап-сертификатов, выданных МСБ, предоставлено проектам в сфере услуг.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), до 90 процентов из них - это программное обеспечение и мобильные приложения в сфере услуг.

Отметим, что сертификат Startap освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения этого документа.

Микро- и малые предприятия, чьи проекты находятся на стадии разработки, могут подать заявку на получение сертификата Startap в агентство в письменной или электронной форме. С формой заявки и другими необходимыми документами для подачи заявки, а также с подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi.