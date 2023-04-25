На долю частного сектора в ВВП Азербайджана приходится свыше 80% - Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - На долю частного сектора в ВВП Азербайджана приходится свыше 80 процентов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник президент Национальной конфедерации предпринимателей̆ Азербайджана Мамед Мусаев в ходе мероприятия на тему «Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане».

По его словам, значительно возросла официальная занятость, создаются новые рабочие места.

"Свыше 70 процентов трудовых отношений от общего числа в Азербайджане приходится на субъекты малого и среднего бизнеса. Также мы наблюдаем активный рост числа новых рабочих мест, которые создаются участниками МСБ", - сказал он.

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