Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

На долю частного сектора в ВВП Азербайджана приходится свыше 80% - Мамед Мусаев

Экономика Материалы 25 апреля 2023 13:35 (UTC +04:00)
На долю частного сектора в ВВП Азербайджана приходится свыше 80% - Мамед Мусаев

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На долю частного сектора в ВВП Азербайджана приходится свыше 80 процентов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник президент Национальной конфедерации предпринимателей̆ Азербайджана Мамед Мусаев в ходе мероприятия на тему «Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане».

По его словам, значительно возросла официальная занятость, создаются новые рабочие места.

"Свыше 70 процентов трудовых отношений от общего числа в Азербайджане приходится на субъекты малого и среднего бизнеса. Также мы наблюдаем активный рост числа новых рабочих мест, которые создаются участниками МСБ", - сказал он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости