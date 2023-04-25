Названо количество субъектов МСБ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За четыре года, прошедших с начала деятельности Агентства по развитию МСБ, количество субъектов малого и среднего бизнеса в стране увеличилось на 45% и приблизилось к 356 000.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Гейдар Алиев и развитие азербайджанского предпринимательства" сказал председатель правления KOBİA Орхан Мамедов.

По его словам, за этот период доля МСБ в ненефтяном ВВП выросла с 23,5% до 26,6%, а в ненефтяном экспорте - с 23,3% в 2019 году до 59,8%.

"Мы определяем нашу стратегическую повестку деятельности в форме взаимодействия с предпринимателями, изучения их потребностей и тенденций развития. С этой целью проводятся регулярные опросы с привлечением внутренних ресурсов, профессиональных компаний, анализируются поступившие от предпринимателей заявки, организуются отраслевые встречи и круглые столы. На основе полученных данных и проведенного анализа за прошедший период создан и введен в эксплуатацию ряд механизмов поддержки субъектов предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность. Таким образом, грантовая программа по исследованиям внутреннего рынка, финансированию образовательных, научных, исследовательских и вспомогательных проектов, выдача стартап-сертификата, включающего в себя налоговые льготы, доступ к крупным торговым сетям, участие в местных и международных выставках являются эффективными механизмами для развития бизнеса", - сказал Мамедов.

Мамедов отметил, что "Дома МСБ", работающие в трех регионах Азербайджана, предоставляют услуги "G2B" и "B2B" в формате "one-stop shop".

"В январе 2023 года с участием главы государства состоялось открытие Бакинского дома МСБ с широкими функциональными и техническими возможностями. Это яркий пример того внимания, которое руководство страны уделяет развитию предпринимательства. Офисы «Друг МСБ», действующие в настоящее время в 39 городах и районах Азербайджана, обеспечивают на местах всестороннюю государственную поддержку созданию новых субъектов предпринимательства и развитию существующих. В целях содействия этому в Баку и регионах Азербайджана были введены в эксплуатацию Центры развития МСБ. В этих центрах обучение, консультации и сетевые услуги осуществляются бесплатно. В конце 2022 года также были приняты еще два важных правовых документа, касающихся сектора МСБ. Это новый закон "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" и "Образцовое положение о кластерах субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства". Уже начата практическая работа по созданию компаний кластера МСБ, на которые распространяется ряд налоговых льгот", - сказал он.