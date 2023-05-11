В Азербайджане устанавливаются правила госрегулирования в космической отрасли

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются правила государственного регулирования в космической отрасли.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О космической деятельности", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, регулирование космической деятельности в Азербайджане осуществляется по таким направлениям, как сертификация товаров (работ, услуг), предназначенных для космической деятельности, связанных с ними процессов и методов производства; государственная регистрация космических объектов; и другие направления регулирования космической деятельности, вытекающие из этого закона.

Национальному космическому оператору не требуется получение лицензий и разрешений, предусмотренных перечнем, утвержденным органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, для выполнения соответствующих работ по направлениям его деятельности.