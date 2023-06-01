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Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)

Экономика Материалы 1 июня 2023 16:43 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром промышленности и торговли Чешской Республики Юзефом Сикелой.

Азербайджанский министр поделился информацией об этом на своей странице в Twitter, сообщает в четверг Trend.

Было отмечено, что на встрече были определены широкие возможности для расширения сотрудничества в областях инвестиций, промышленности, транспортно-логистической сфере и туризме.

"В рамках встречи мы обсудили перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией", - говорится в публикации.

Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)
Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)
Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)
Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)
Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)
Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)
Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)
Обсуждены перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией (ФОТО)
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