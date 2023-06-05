БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются требования к открытию филиалов местных банков.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, местный банк не может открывать филиалы, отделения и представительства без разрешения органа по надзору за финансовыми рынками. Правила получения и аннулирования разрешения на открытие отделений и местных представительств местных банков, а также условия и требования, связанные с их деятельностью, устанавливаются актами нормативного характера органа по надзору за финансовыми рынками.

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