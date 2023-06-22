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Назван срок завершения ремонтно-восстановительных работ на водохранилищах в Физули

Экономика Материалы 22 июня 2023 13:14 (UTC +04:00)
Назван срок завершения ремонтно-восстановительных работ на водохранилищах в Физули

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В этом году планируется завершить ремонтно-восстановительные работы на водохранилищах в Физули.

Об этом сказал в четверг Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Риад Ахундзаде.

Он отметил, что общий объем водохранилищ Кенделенчай -1, Кенделенчай - 2 и Ашагы Кенделенчай согласно проекту составляет 15,5 миллиона кубометров.

По словам Ахундзаде, в результате ремонта и восстановления водохранилищ планируется улучшить водоснабжение на 6,2 тысяч га земельных участков Физулинского района.

"Ремонтно-восстановительные работы водохранилища начались в ноябре 2022 года, а их завершение намечено на ноябрь 2023 года. В настоящее время компанией-подрядчиком выполнено 62% работ", - сказал он.

Отметим, что водохранилище Кендаланчай-1 имеет объем 3,9 миллиона кубометров, Кендаланчай-2 - 2,1 миллиона кубометров, а водохранилище Ашагы Кенделенчай - 9,5 миллиона кубометров.

Назван срок завершения ремонтно-восстановительных работ на водохранилищах в Физули
Назван срок завершения ремонтно-восстановительных работ на водохранилищах в Физули
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