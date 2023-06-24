Продолжается работа по реконструкции электросети в западном регионе Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями главы государства ОАО "Азеришыг" ведет работу по реконструкции электросети в регионах страны, в частности сейчас обновляется электросеть сел Гадили, Сеидляр и Сарыгамыш Самухского района.

Как сообщает в субботу Trend, обновляются линии электропередачи мощностью 10 и 0,4 кВ, электрооборудование с истекшим сроком эксплуатации. В этих селах установлено 10 комплектных трансформаторных пунктов (КТМ), а все электросчетчики абонентов заменены на новые.

Кроме того, в соответствии с поручениями главы государства ОАО "Азеришыг" реконструирует электросети в отдаленных селах Арысу и Алинагылар Гедабейского района. Линии электропередачи заменяются на изолированные провода, полностью обновлены электроопоры, электросчетчики.

Отметим, что эти работы охватят более 100 сел в регионах страны.