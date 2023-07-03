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ОАО Günay Sığorta обратилось к своим кредиторам

Экономика Материалы 3 июля 2023 17:02 (UTC +04:00)
ОАО Günay Sığorta обратилось к своим кредиторам

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - ОАО Günay Sığorta, лицензия которого была отозвана Центральным банком Азербайджана (ЦБА) 24 июня, обратилось к своим кредиторам.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на официальную печать, кредиторы могут в течение двух месяцев сообщить о своих требованиях по адресу: г. Баку, Ясамальский район, проспект Иншаатчилар, 75С.

Напомним, что 24 июня Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию ОАО Günay Sığorta на основе добровольного обращения в соответствии с законом "О страховой деятельности”.

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