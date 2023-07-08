SOCAR в сотрудничестве с CISCO будет внедрять новые технологии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и мировой лидер CISCO Systems Inc достигли соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации, сетевых решений и программного обеспечения для внедрения новых технологий.

Как сообщили в субботу Trend в SOCAR, сотрудничество предусматривает реализацию проектов между сторонами в сферах технологической инфраструктуры, безопасной цифровой трансформации, устойчивых ИТ-систем, а также создания комфортного пользовательского опыта.

"В корпоративной стратегии SOCAR в качестве приоритетных направлений определены цифровизация деятельности по цепочке создания стоимости, а также повышение операционной эффективности за счет применения новейших технологических и инновационных решений. В этой связи сотрудничество с CISCO Systems Inc, одним из мировых лидеров в области технологий и инноваций, будет способствовать достижению долгосрочных стратегических целей SOCAR и создаст благоприятную основу для увеличения перспективных возможностей в области цифровой трансформации и создания рабочего места будущего", - сказали в пресс-службе госнефтекомпании.

Отметим, что ранее между Азербайджаном и CISCO были обсуждены вопросы применения технологий этой компании в использовании водных ресурсов Азербайджана, были также затронуты перспективы сотрудничества в области образования и кибербезопасности.