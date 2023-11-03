В минэкономики Азербайджана обсуждены возможности сотрудничества с компанией "Татнефть" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с генеральным директором компании "Татнефть", в ходе которой обсуждены реализуемые в сфере энергетики проекты и возможности сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф провели встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием партнерства, рассмотрены приоритетные направления сотрудничества и возможности взаимодействия в сфере энергетики, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках встречи SOCAR и ПАО "Татнефть" подписали дорожную карту по сотрудничеству. Документ предусматривает сотрудничество в сферах добычи и переработки нефти, продажи нефти и нефтехимической продукции, обмена опытом, развития человеческого капитала и по другим направлениям.

Дорожную карту подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов. Затем состоялся визит делегации в город Шуша.

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