Утверждено соглашение о строительстве Азербайджаном домов в Кахраманмараше

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение, предусматривающее строительство правительством Азербайджана жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в провинции Кахраманмараш.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкую "Rəsmi Gazetе".

Целью настоящего соглашения является регулирование основных принципов реализации проектов строительства жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в одном из районов пострадавшей от землетрясения провинции Кахраманмараш Турецкой Республики. Правительство Азербайджана выделит 100 миллионов долларов на реализацию проектов.

Это позволит удовлетворить острую потребность в жилье в провинции Кахраманмараш, пострадавшей от землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года в Турции.

В рамках данного соглашения Управление жилищного развития министерства по вопросам окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики (TOKİ) будет действовать в качестве исполнительного органа с турецкой стороны, а Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики (MIDA) - в качестве исполнительного органа с азербайджанской стороны.

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