В Азербайджане скидки в рамках проекта "Социальный партнер" составят до 30%

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Социальный партнер", реализуемого Госфондом социальной защиты, скидки составят до 30 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишев во время презентации нового проекта под названием "Социальный партнер".

Он отметил, что скидки составят от 2 до 30 процентов. "Эта скидка предоставляется незамедлительно. В настоящее время количество партнеров проекта достигает 1000. Ожидается, что к концу года эта цифра превысит 1000. Граждане смогут воспользоваться скидкой, предъявив платежные карты в кассе после совершения покупок. Эти скидки не применяются к оплате наличными", - сказал Мамишев.

По его словам, со списком компаний, участвующих в проекте, а также льготами и скидками, которые будут применяться, можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты населения (sosial.gov.az) или ГФСЗ (dsmf.gov.az), перейдя в раздел "Социальный партнер".

Отметим, что для получателей пенсий, пособий и других выплат реализуется новый проект "Социальный партнер". При безналичных покупках для получателей пенсий и других выплат из ГФСЗ будут применяться компаниями-партнерами скидки и льготы. Проект, который является примером партнерства между государственным и частным секторами, охватывает граждан, которым выплачиваются пенсии, пособия, стипендии, адресная государственная социальная помощь и компенсации из ГФСЗ. При совершении этими гражданами безналичных покупок в маркетах, аптеках, клиниках, страховых, туристических и банковских учреждениях, принадлежащих компаниям-партнерам, с помощью банковских карт, по которым они получают пенсии и другие выплаты, будут применяться скидки и льготы.

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