Азербайджан и ОЭСР подписали конвенцию в сфере налогообложения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали конвенцию в сфере налогообложения.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в "X" министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с представителями Организации экономического сотрудничества и развития мы официально закрепили нашу приверженность международному налоговому сотрудничеству, подписав Многостороннюю конвенцию о применении мер, связанных с налоговыми соглашениями, для предотвращения размывания налоговой базы и увода прибыли. Эта конвенция, поддержанная более чем 100 странами, подчеркивает нашу приверженность глобальным усилиям по предотвращению уклонения от уплаты налогов. Мы также приняли участие в обсуждении перспектив двустороннего сотрудничества и возможных направлений партнерства", - говорится в публикации.

Отметим, что ОЭСР совместно с правительствами и гражданами стран работает над установлением основанных на фактических данных международных стандартов и поиском решений ряда социальных, экономических и экологических проблем.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!