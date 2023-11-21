В Азербайджане может быть применена новая модель финансирования науки - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается внедрить новую модель финансирования науки и в связи с этим ввести дифференциацию заработной платы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Министр подчеркнул, что в соответствии с соответствующим указом главы государства, в этой сфере также будут осуществлены масштабные реформы.

"Необходимую информацию об этом до сведения депутатов и общественности доведут соответствующие органы", - добавил С.Шарифов.

Отметим, что сегодня проходит очередное заседание Милли Меджлиса. На заседании обсуждается 20 вопросов.

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