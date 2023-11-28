В Азербайджане выставят на аукцион судно за 1,8 миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион судно типа "Вихрь" проекта "Б-98" (1986 года выпуска), принадлежащее Государственной пограничной службе. Стартовая цена составляет 1,8 миллион манатов.

Об этом во вторник Trend сообщили в госслужбе.

"Очередные аукционы пройдут 12, 19 и 21 декабря.

На аукционе, который состоится 12 декабря, покупателям будет предложено 11 автомобилей производства Южной Кореи, России и Германии (1989-2014 гг.). Стартовая цена - от 2 000 до 14 000 манатов.

На аукцион, который состоится 19 декабря, будет выставлено 79 автомобилей. Дата производства автомобилей - 1978-2016 годы, стартовая цена варьируется от 8 000 до 10 500 манатов.

На аукционе, который состоится 21 декабря, участникам будут предложены 40 транспортных средств, среди которых судно типа "Вихрь". Для участия в аукционе необходимо внести предоплату в размере 10 процентов от первоначальной цены", - говорится в сообщении.

С полным списком имущества, выставленного на аукцион, можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/35Uotw.

Желающие принять участие в аукционах могут воспользоваться официальным сайтом госслужбы (emlak.gov.az) или перейти на него с портала privatization.az.

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