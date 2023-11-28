Состоялось открытие представительства SOCAR в Ашхабаде (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось открытие представительства SOCAR в Ашхабаде (Туркменистан).

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках рабочего визита в Туркменистан мы с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом приняли участие в торжественном открытии представительства SOCAR в Ашхабаде. Это свидетельствует о нашей уверенности в долгосрочном сотрудничестве с Туркменистаном и ожидании взаимной выгоды в энергетическом секторе для обеих стран", - говорится в публикации.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

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