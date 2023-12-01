В Баку проведено мероприятие на тему "Применение нового законодательства о государственных закупках"

БАКУ /Trend/ - В Баку, при совместной организации Счетной палаты Азербайджанской Республики и Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, проведено мероприятие на тему "Применение нового законодательства о государственных закупках".

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии приняли участие руководство организационных структур, а также представители государственных органов и предприятий.

Выступившие на мероприятии председатель Счетной палаты Азербайджанской Республики Вугар Гюльмамедов и начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли подробно проинформировали участников мероприятия по данной теме.

Было отмечено, что со следующего года вступит в силу новый закон "О государственных закупках", что приведет к качественным изменениям в сфере управления государственными финансами. Докладчики подчеркнули, что основная цель проведения мероприятия заключается в содействии более эффективному применению законодательства со стороны органов государственного сектора.

Затем прошли выступления с презентациями о новом законе и планировании закупок аппарата Счетной палаты на следующий год.

В заключение были даны ответы на вопросы участников мероприятия и проведены обсуждения по теме.

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