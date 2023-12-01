Великобритания возглавит международные усилия по ускорению развития возобновляемой энергетики - Риши Сунак

ДУБАЙ /Trend/ - Великобритания возглавит международные усилия по ускорению развития возобновляемой энергетики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак перед

Всемирным саммитом по действиям в области климата, организованным в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«На предыдущих саммитах COP мир дал амбициозные обещания ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса. Но время обещаний прошло – настала эра действий. Мы знаем, что технологии и инновации, необходимые для защиты планеты, у нас под рукой: от мощных морских ветряных электростанций, которые покрывают потребности Великобритании, до солнечной энергетики в Африке», - сказал он.

По словам Сунака, переход на нулевой уровень выбросов усилит безопасность людей и сделает их богаче.

«Это должно приносить пользу, а не обременять обычные семьи. Великобритания лидирует в принятии прагматичных, долгосрочных решений внутри страны, и на COP28 мы возглавим международные усилия по защите лесов на планете, ускорению развития возобновляемой энергетики и использованию всего потенциала частного финансирования», - сказал он.