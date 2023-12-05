Парламент Азербайджана одобрил изменения в Налоговый кодекс

БАКУ /Trend/ - Изменения в Налоговый кодекс были вынесены на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, изменения предполагают повышение ставки акциза на сигареты и алкогольные напитки, расширение списка продуктов, освобожденных от акциза, установление акцизного налога на мотоциклы, изменение условий налогового льготного периода для микро-предпринимателей, стимулирование перехода к малому предпринимательству, освобождение микро-предпринимателей от уплаты налогов в размере 25 процентов их взносов на социальное страхование, определение налоговых льгот, связанных с частными медицинскими учреждениями, лицами, занимающимися частной медицинской практикой, больницами, которые функционируют как учебная база, с производством фильмов и т. д.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

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