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Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)

Экономика Материалы 9 декабря 2023 13:03 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ).

Как сообщает в субботу Trend, на состоявшемся 8 декабря заседании под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Наблюдательного совета SOFAZ Али Асадова, подробно обсуждались проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год, инвестиционная политика фонда, валютный состав инвестиционного портфеля и другие текущие вопросы.

На заседании был заслушан доклад исполнительного директора SOFAZ Исрафила Мамедова.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета фонда было принято соответствующее решение о представлении Президенту Азербайджанской Республики проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год.

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Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)
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