Необходимо создать многосторонние банки в рамках борьбы с изменением климата - Антониу Гутерриш

ДУБАЙ /Trend/ - Необходимо создать многосторонние банки в рамках борьбы с изменением климата.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках конференции ООН по изменению климата – COP28, проходящей в Дубае.

Генсек ООН также заявил, что эти банки могут помочь странам, которые нуждаются в помощи в борьбе с изменением климата.

"Мое послание от COP28 заключается в том, что нам необходимо достичь амбициозного результата. Этот важный результат заключается в том, что страны достигают консенсуса по отказу от ископаемой энергии, подчеркивая ограничение температуры на уровне 1,5°C для глобального потепления", - подчеркнул Гутерриш.

Он отметил, что сейчас настало время добросовестно вести дискуссии и искать компромиссы для решения.

Генеральный секретарь ООН упомянул, что COP28 еще раз доказала важность многосторонности для реагирования на глобальные вызовы.

По его словам, страны должны активно работать над отказом от ископаемого топлива и за климатическую справедливость.

"Необходимо срочно начать работу над энергоэффективностью и возобновляемыми источниками энергии", - сказал он.

По мнению генсека ООН, декарбонизация создаст новые рабочие места, но определенные слои общества могут пострадать от негативных последствий, и в этом направлении правительства должны оказать этим слоям социально-экономическую поддержку и подготовить план в этом отношении.

Гутерриш также отметил, что развитые страны должны помочь развивающимся странам в этом вопросе и предоставить финансовую поддержку.

"График шагов, которые страны предпримут в рамках борьбы с изменением климата, может быть разным, но необходимо стабильно и непрерывно работать над выполнением обязательств в этом направлении", - добавил он.

Генеральный секретарь ООН приветствовал консенсус, достигнутый на COP28, и заявил, что странам следует подготовить национальный климатический план.

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