В 2024 г. планируется начало работы новых предприятий в "Экономической зоне Аразской долины" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", расположенном в Джебраильском районе, планируется начало работы двух предприятий.

Как сообщает во вторник Trend, предусматривается, что этими предприятиями будет вложено более 11 миллионов манатов инвестиций и создано до 150 рабочих мест.

Так, ООО "Карабахский промышленный комплекс Improtex", деятельность которого планируется начать в октябре 2024 года, уже приступило к строительству на территории площадью 5 гектаров предприятия по производству техники для разминирования, техники специального назначения и металлических изделий. В настоящее время на территории ведутся работы по планировке и бурению.

На предприятии с объемом инвестиций 7,4 миллиона манатов предполагается обеспечить работой 124 человека. Здесь будет осуществляться производство двух моделей техники для разминирования (механизированная машина разминирования "Revival P" (для противопехотных мин) и механизированная машина разминирования "Revival T" (для противотанковых мин). Также будет осуществляться сервисное обслуживание этой техники. На предприятии планируется выпускать 100 единиц техники для разминирования в год. Она будет использоваться на освобожденных от армянской оккупации территориях, а также будет осуществляться её экспорт.

В 2024 году ОАО "Holcim Азербайджан" на территории промышленного парка планирует ввести в эксплуатацию цементный терминал объемом 2000 тонн на первом этапе. На втором этапе компания построит завод по производству товарного бетона и сухого клея. На предприятии с инвестиционной стоимостью 3,4 миллиона манатов будут обеспечены постоянной работой более 20 человек. Реализация производимой продукции будет осуществляться на внутреннем рынке.

Впервые в промышленном парке ОАО "Holcim Azerbaijan" начали использоваться кирпичи geobrick. В настоящее время они используются компанией при строительстве административного здания. На следующем этапе их предполагается широко использовать во время работ по реконструкции, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Отметим, что ОАО "Holcim Azerbaijan" впервые начало производство кирпичей geobrick в Азербайджане.