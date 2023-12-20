EIB готов оказать Азербайджану поддержку в "зеленых" проектах (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (EIB) готов рассмотреть возможность финансирования проектов как в государственном, так и в частном секторах, которые соответствуют приоритетам сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщили Trend в банке, в рамках своей Глобальной инициативы EIB уделяет приоритетное внимание "зеленой" энергетике, энергоэффективности, связности, цифровизации и устойчивой инфраструктуре в ходе своего сотрудничества с Азербайджаном.

"Банк также готов рассмотреть региональные проекты подключения, включая подводное электроснабжение и цифровые соединения между ЕС и регионом Южного Кавказа, например, подводный электрический кабель Balck Sea Energy", - отметили в банке.

Представитель банка добавил, что EIB особенно сосредоточен на реализации инициатив ЕС Global Gateway и Экономического и инвестиционного плана "Восточного партнерства".

"Если в стране есть проекты, которые выиграли бы от нашего финансирования и соответствуют политическим целям ЕС и нашим стандартам, мы всегда открыты для рассмотрения вопроса о финансировании этих проектов. Мы находимся в постоянном контакте с представителями правительства Азербайджана, партнерами из государственного сектора относительно нашей потенциальной поддержки различных проектов", - сказал источник.

Отметим, что EIB сотрудничает с Азербайджаном с 2014 года. Действуя в рамках руководящих принципов "Европейской политики соседства", "Восточного партнерства" и других двусторонних соглашений в рамках ЕС, банк инвестировал в страну более 96 миллионов евро. В партнерстве с местным банком EIB предоставил финансирование на общую сумму 25 миллионов евро для поддержки более 120 предприятий.