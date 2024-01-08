В Азербайджане предложено освободить от налогов минимальную заработную плату

БАКУ /Trend/ - Одной из тем, обсуждаемых в Милли Меджлисе (парламент), является освобождение минимальной заработной платы от налогов.

Об этом, отвечая в понедельник на вопросы Trend, сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что минимальная заработная плата граждан Азербайджана, работающих в государственном и нефтяном секторах, облагается налогом.

"Следует учесть, что количество наших граждан, работающих в государственном секторе и получающих минимальную заработную плату, не так уж и мало. В связи с этим освобождение этой зарплаты от налогов важно с точки зрения укрепления их социального обеспечения.

Согласно действующим правилам, из минимальной заработной платы гражданина (345 манатов) вычитается подоходный налог в размере 20 манатов 20 гяпиков. В то же время вычитается чуть более 10 манатов на социальный налог. В результате из 345 манатов вычитается 200 манатов, остальные 145 манатов также облагаются 14-процентным подоходным налогом.

Мы предлагаем, чтобы необлагаемая налогом часть составляла именно 345 манатов и, таким образом, из минимальной заработной платы не вычиталось 200 манатов. Это, в свою очередь, может привести к росту реальной заработной платы упомянутой категории граждан", - добавил В.Байрамов.

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