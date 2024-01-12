Названо количество торговых домов Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в зарубежных странах действуют 11 торговых домов Азербайджана, 4 винных дома и 4 филиала торговых домов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики".

По его словам, в данных домах представлена азербайджанская продукция.

"Помимо географической диверсификации в сфере ненефтегазового экспорта, успешные результаты были достигнуты и в диверсификации видов продукции. Поддержка участия предпринимателей страны в международных выставках и ярмарках, продвижение бренда "Made in Azerbaijan" за рубежом и другие меры также стимулируют рост экспорта", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась конференция на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики". Конференция инициирована представителями различных бизнес-ассоциаций, бизнесменами, работающими в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, логистике, ИКТ, здравоохранении, страховании, туризме, текстильной и других сферах.

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