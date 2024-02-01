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Азербайджан и ЕБРР обсудили регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности (ФОТО)

Экономика Материалы 1 февраля 2024 17:00 (UTC +04:00)
Азербайджан и ЕБРР обсудили регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития мы обсудили ход подготовки к COP29, которая пройдет в Азербайджане, содействие диалогу с международными организациями и системное регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности", - говорится в публикации.

Согласно информации ЕБРР, по состоянию на 30 ноября 2023 года кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 911 миллионов евро. Большая часть портфеля (90 процентов, или 820 миллионов евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, семь процентов (64 миллиона евро) - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а три процента (27 миллионов евро) - на инвестиции в финансовые институты

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны.

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Азербайджан и ЕБРР обсудили регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности (ФОТО)
Азербайджан и ЕБРР обсудили регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности (ФОТО)
Азербайджан и ЕБРР обсудили регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности (ФОТО)
Азербайджан и ЕБРР обсудили регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности (ФОТО)
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