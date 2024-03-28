ЦБ Азербайджана понизил учетную ставку

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 28 марта понизил учетную ставку с 7,75 до 7,5 процента, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 8,75 процента до 8,5 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

"Данное решение было принято с учетом сравнения фактической и прогнозируемой инфляции с целевой (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, изменений, происходящих в балансе рисков. Снижение верхней границы процентного коридора и учетной ставки с учетом сохранения прогнозируемой инфляции на целевом уровне направлено на смягчение денежно-кредитных условий. Сохранение нижней границы неизменной служит для оптимизации ширины процентного коридора. При определении этих параметров процентного коридора учитывались также масштабы их влияния на процентные ставки на межбанковском денежном рынке", - говорится в комментарии ЦБА.

В ЦБА подчеркнули, что годовые темпы инфляции со времени прошлой сессии продолжали снижаться.

"В феврале 2024 года 12-месячная инфляция составила 0,8 процента, а 12-месячная базовая инфляция - 1,4 процента. Годовая продовольственная дефляция составила 0,3 процента, непродовольственная инфляция - 1,4 процента, а инфляция услуг - 2,3 процента. Снижение годовой инфляции происходит под влиянием внешних и внутренних факторов", - добавили в ЦБА.

Отметим, что следующее решение Центробанка по параметрам процентного коридора будет обнародовано первого мая.

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