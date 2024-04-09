Роль Азербайджана в формировании энергетической безопасности Европы усиливается - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Роль Азербайджана в формировании энергетической безопасности Европы и в целом региона усиливается.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

"Экспорт газа Азербайджана в Европу в первом квартале 2024 года вырос на 10,3 процента и составил 3,2 миллиарда кубометров. Общий экспорт газа в данный период Азербайджана, который наряду с Европой поставляет газ в Турцию (2,3 миллиарда кубометров) и Грузию (0,9 миллиарда кубометров), составил 6,4 миллиарда кубометров", - отметил он.

Он подчеркнул, что в Азербайджане в первом квартале 2024 года добыто 12,6 миллиардов кубометров газа, что на 0,4 миллиарда кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В целом, с момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и " Шах-Дениз" до 1 апреля 2024 года было добыто 219,6 миллиарда кубометров газа с "Азери-Чираг-Гюнешли" и 216 миллиардов кубометров газа с "Шах-Дениз". За этот период было экспортировано 153,4 миллиарда кубометров газа, добытого на месторождении "Шах-Дениз".

Азербайджан входит в пятерку стран, экспортирующих больше всего газа в Европейский союз. В следующем периоде ожидается дальнейшее расширение газового сотрудничества в регионе, особенно в Центральной и Восточной Европе. Ожидается, что через интерконнектор Греция-Болгария азербайджанский голубой газ получит больше стран", - также говорится в публикации.

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