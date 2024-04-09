В следующем году в Азербайджане начнется производство электробусов

БАКУ /Trend/ - В Сумгайытском химическом промышленном парке (СХПП) в рамках сотрудничества с китайской компанией BYD Company Limited будет налажено производство электробусов, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, в настоящее время для локализации производства запасных частей в рамках проекта рассматривается возможность реализации местного потенциала.

Создание экологически чистой транспортной системы, повышение уровня ее безопасности и сокращение выбросов отходов в атмосферу являются одними из целей устойчивого развития Азербайджана. В связи с этим Министерством экономики и Министерством цифрового развития и транспорта проводятся работы по обновлению автобусного парка страны. Для обновления автобусного парка Азербайджана за счет внутреннего производства начато сотрудничество с китайской компанией BYD Company Limited (BYD). Компания BYD выбрана среди 9 специализирующихся в этой области компаний из Китая, России и Венгрии, направивших свои предложения о сотрудничестве.

В этом проекте в качестве акционера примет участие ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания». Согласно проекту, местным партнером BYD выступит компания Electrify Azerbaijan, принадлежащая SARDA Group. Первоначальный объем инвестиций BYD в производство электробусов на территории СХПП планируется в размере 34 млн долларов. С учетом потребностей местного рынка и экспорта компания планирует производить 500 автобусов в год. В рамках проекта планируется открытие 800 новых рабочих мест.

На третий год производства предусматривается локализация производства запасных частей, что, в свою очередь, к 2030 году составит 40% от общей себестоимости электробусов. В настоящее время рассматривается возможность реализации местного потенциала в этом направлении. Производство электробусов начнется в 2025 году.

Кроме того, электробусы компании BYD планируется импортировать и ввести в эксплуатацию в преддверии COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

В дальнейшем планируется сотрудничество с компанией BYD по производству в Азербайджане малотоннажных грузовых электромобилей, электротранспортных средств для коммунального хозяйства, легковых электромобилей и батарей для сохранения электроэнергии. В рамках этих проектов компания планирует дополнительно инвестировать порядка 60 млн долларов.

Отметим, что в 2023 году созданная в 1995 году компания BYD первой в мире осуществила рекордную продажу 3 млн автомобилей на новых источниках энергии. Компания считается одной из ведущих мировых технологических компаний, внедряющей новейшие инновации в области автомобилестроения, электроники, электрических аккумуляторов, возобновляемых источников энергии и железнодорожного транспорта.

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