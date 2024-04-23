Азербайджан и ЕБРР обсудили предварительный проект страновой стратегии на 2024-2029 гг. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ЕБРР обсудили предварительный проект страновой стратегии на 2024-2029 годы, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с Алкисом Вриениосом Дракиносом, региональным директором по Кавказу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества и совместно реализуемых проектов.

Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и ЕБРР существует успешное сотрудничество по различным направлениям и что наша страна придает значение развитию отношений с банком. Отмечено, что реализуемые совместно с банком проекты в сфере экологии, энергетики, транспорта, транзита и других сферах способствуют диверсификации экономики.

На встрече говорилось о возможностях сотрудничества в направлении реализации поставленных целей, в частности в возобновляемой и альтернативной энергетике, развитии частного сектора, государственно-частного партнёрства, по приоритетным инфраструктурным проектам и в других направлениях.

Стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке сотрудничества Азербайджан – ЕБРР, предварительный проект страновой стратегии по Азербайджану на 2024-2029 годы, интенсивную поддержку “зеленой" экономики и перспективы совместных проектов.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны. В целом банк инвестировал в Азербайджан свыше 3,723 миллиарда евро по 190 проектам.

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