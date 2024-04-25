Цены на продукты питания в Азербайджане стабилизировались

БАКУ /Trend/ - Цены на продукты питания в Азербайджане в марте стабилизировались.

Об этом Trend сказали в четверг в Центре экономического и социального развития (CESD).

Согласно проведенному CESD мониторингу, в марте 2024 года наибольший рост цен на потребительском рынке зафиксирован на непродовольственные товары.

Цены на продукты питания в марте стабилизировались. Это связано с относительным замедлением импортируемой инфляции и оптимизацией спроса на продукты питания.

Годовая инфляция составила 4,6 процента.

Отметим, что в целом по стране индекс потребительских цен в марте 2024 года составил 100,4 процента по сравнению с мартом 2023 года. Индекс потребительских цен в марте 2024 года составил 100,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-марте - 101 процент по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В то же время общая стоимость производства строительных материалов в январе-марте 2024 года составила 274,6 миллиона манатов, увеличившись на 34,4 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

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